Blow the Whistle Too $hort Kill Steelz, Volume 1

You Can Do It Ice Cube Greatest Hits

Juicy The Notorious B.I.G. Ready to Die

BEAUTIFUL SNOOP DOGG F/ PHARRELL / CHARLIE WILSON

Foe Life Mack 10 Mack 10

You're The One SWV Best of SWV

Real Slim Shady Eminem How To Be An Mc, Volume 13 (Eminem Instrumentals)

Tonight DJ Quik

Me So Horny 2 Live Crew

Try Again Aaliyah Aaliyah

STAY FLY THREE 6 MAFIA FT. YOUNG BUCK, EIGHTBALL MJG

BONNIE N' CLYDE YOYO FT. ICE CUBE

I Know What You Want Busta Rhymes

I Get Around 2Pac

Dreams The Game The Documentary

Crush on You Lil' Kim

Creep TLC CrazySexyCool

SNAP YO FINGERS LIL JON FT. E-40 SEAN PAUL OF YOUNGBLOODZ

Dre Day Dr. Dre